Le groupe Attijariwafa Bank s’installe au Tchad

Attijari Bank Tchad est la nouvelle filiale du groupe bancaire marocain au pays de Toumaï. Le groupe bancaire renforce sa présence en zone CEMAC.

Le groupe Attijariwafa bank consolide sa présence dans la zone CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale) et crée une nouvelle filiale au Tchad dénommée Attijari bank Tchad.

Le Tchad est un marché aux perspectives d’évolution prometteuses qui bénéficie d’un positionnement géostratégique unique, d’une population jeune et dynamique et d’un fort potentiel de développement économique.

Cette implantation permet au groupe Attijariwafa bank d’étendre son réseau international à 26 pays et de poursuivre sa stratégie de développement panafricaine ambitieuse visant à édifier un groupe bancaire et financier panafricain leader, au service de ses clients et partenaires.

Le groupe Attijariwafa bank emploie plus de 20 583 collaborateurs et gère un portefeuille de près de 10,6 millions de clients. Attijariwafa bank est basée au Maroc et opère dans 26 pays à travers des filiales bancaires contrôlées majoritairement