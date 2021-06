Le Group Al Sayegh d’Abu Dhabi a les projets d’investissements au Tchad

Un protocole d’accord entre le ministre tchadien de l’économie et le Group Al Sayegh d’Abu Dhabi a été signé le 15 juin 2021 à N’Djamena, en vue d’un investissement dans plusieurs domaines au Tchad

Le Group Al Sayegh venu des Emirats Arabes Unis entend investir dans les télécommunications, l’énergie, les ressources extractives, l’éducation, le logement et l’agriculture. C’est dans cette optique qu’une convention a été signée entre Jabbar Al Sayegh, président dudit Group et Dr. Issa Doubragne, le ministre tchadien en charge de de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale. Les deux parties ont laissé entendre que cet accord permettra de diversifier l’économie et participer à la création d’emplois au Tchad.

Des experts d’Abu Dhabi viendront très rapidement au Tchad pour implémenter le projet, confie le Dr Issa Doubragne : « Des grands projets vont être avancés et des experts techniques d’Abu Dahi seront dépêchés au Tchad très prochainement d’ici quelques jours pour pouvoir mettre en œuvre les différents projets qui viennent d’être traités à travers cette signature »

Un bureau du Group sera opérationnel au Tchad pour mieux suivre les travaux fait savoir le ministre de l’économie : « D’ici 60 jours nous sommes convenus que le Groupe Al Seyegh ouvre ici au Tchad un bureau pour lui permettre de mieux assoir son investissement et de suivre aussi. Nous vous rassurons que les dispositions seront prises pour faciliter l’implantation de votre grande entreprise ou groupe d’entreprise au Tchad c’est-à-dire vous-même et vos partenaires »

Les secteurs directement visés sont entre autres, l’éducation, l’agriculture, les mines, le pétrole et le gaz, les T.I.C et les logements sociaux.