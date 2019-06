Le Ghana félicite l’Egypte pour l’excellente organisation de la CAN-2019

Le Président ghanéen, Nana Akufo-Addo, en visite officielle au Caire, a tenu à féliciter l’Egypte pour l’excellente organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2019) qui se tient du 21 juin au 19 juillet prochain sur terre égyptienne.Par Mohamed Fayed

Lors de ses entretiens avec le président égyptien, Abdelfatah Al-Sisi, le Chef de l’Etat ghanéen a salué l’Egypte pour le succès de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations conformément aux meilleurs standards internationaux.

De son côté, le président Al-Sisi a affirmé que son pays aspire à ce que les activités sportives africaines contribuent au renforcement des liens entre les peuples africains, a indiqué le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Radi.

Au niveau bilatéral, le président du Ghana a salué le rôle central de l’Égypte sur la scène africaine, exprimant la volonté de son pays de développer des relations bilatérales dans divers domaines, notamment aux niveaux commercial et économique.

Il a, à cet égard, exprimé sa gratitude pour l’appui technique fourni par l’Égypte au peuple ghanéen dans les domaines du renforcement des capacités, soulignant l’aspiration de son pays à tirer profit de l’expérience égyptienne dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté du renforcement de l’action commune africaine et des derniers développements au Soudan et en Libye. Dans ce sillage, le président égyptien a réaffirmé la volonté de l’Égypte de réaliser les objectifs stratégiques de l’Afrique dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la stabilité à travers la résolution des conflits, le développement économique et social et l’intégration économique, l’activation de la zone de libre-échange continentale et la réforme financière et institutionnelle de l’Union africaine.