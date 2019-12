Le général Haftar ordonne « l’assaut final » sur Tripoli

Le général Khalifa Haftar a ordonné aux troupes de l’armée nationale libyenne sous son commandement de lancer un dernier assaut sur Tripoli pour mettre fin à l’impasse militaire de huit mois et pour prendre le contrôle de la capitale aux forces fidèles au gouvernement issu de l’Accord national.Dans une allocution télévisée, jeudi soir, Haftar a affirmé que l’heure zéro était proche pour toutes les unités militaires sous son commandement de marcher sur Tripoli.

« Aujourd’hui, nous annonçons la bataille décisive et les progrès vers le cœur de la capitale », a-t-il déclaré depuis son quartier général à l’est de la Libye, coupé administrativement du reste du pays où d’autres milices dictent leur loi.

« Avec l’entrée en action de notre armée nationale, nous arrachons la Libye des griffes du terrorisme et des traîtres, et aujourd’hui nous annonçons une bataille décisive et progressons vers le cœur de la capitale pour briser ses liens, mettre fin à sa capture et procurer de la joie à peuple », a-t-il lancé.

Jusqu’au moment de cette annonce, il y a eu une accalmie dans la lutte pour la capitale, un conflit qui a commencé en avril dernier lorsque Haftar a ordonné l’invasion de la ville qui est sous le contrôle du gouvernement soutenu par la communauté internationale.

Plus de 1000 personnes, pour la plupart des civils, sont mortes depuis que la bataille de Tripoli a éclaté, forçant des centaines de milliers de personnes à quitter la ville et ses environs.

Haftar, le chef suprême de ce qui reste de l’armée nationale libyenne est considéré comme l’homme fort de l’est du pays.