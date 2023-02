Le franco-tchadien Mahamat Saleh Haroun remporte le prix Jean-Cormier 2023

L’ambassade de France au Tchad félicite Mahamat Saleh Haroun. Le franco-tchadien a remporté le prix Jean-Cormier 2023 pour « Les culs-reptiles. »

Mahamat Saleh Haroun devient le premier lauréat de ce prix qui récompense les auteurs francophones qui construisent des ponts entre la littérature et le sport. Le réalisateur, documentariste et écrivain franco-tchadien a publié cet ouvrage « Les culs-reptiles. » en janvier 2022. Et en janvier 2023, un an après, il reçoit le Prix Jean-Cormier qui récompense le meilleur livre francophone sur le sport.

Le Prix Jean-Cormier est un prix littéraire international. Il récompense chaque année le meilleur livre (fiction et non-fiction) de sport francophone.

Le lauréat, Mahamat Saleh Haroun est né en 1961 dans la ville d’Abéché, au nord du Tchad. Pays dans lequel il a été ministre du développement touristique, de la culture et de l’artisanat du Tchad durant un an.

Son premier roman, Djibril ou les ombres portées, est publié en 2017 chez Gallimard.