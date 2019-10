Le financement des PME ivoiriennes au menu de la 4ème édition de la Finance s’engage

La problématique du financement des Petites et moyennes entreprises (PME) ivoiriennes sera débattue à la 4ème édition de l’initiative «La Finance s’engage » prévue le 21 novembre prochain à Abidjan, a annoncé jeudi le président de la Commission développement des PME et financement de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, patronat ivoirien), Daouda Coulibaly.« La 4ème édition du forum annuel de l’initiative La Finance s’engage aura lieu le jeudi 21 novembre prochain avec pour thème: l’accompagnement, clé du financement des PME », a déclaré M. Coulibaly au cours d’une cérémonie de lancement de cet événement.

Conformément aux années précédentes, a-t-il expliqué, le forum sera une plateforme de rencontre de haut niveau qui réunira des acteurs clé de l’écosystème financier et entrepreneurial autour du financement des PME.

« Nous pouvons avancer que 4 ans après le début de cette aventure, le bilan est positif et le calendrier annuel d’activités s’est enrichi encore cette année avec l’introduction des ateliers thématiques et du premier atelier régional à Korhogo, introduisant l’initiative à l’intérieur du pays », a ajouté Daouda Coulibaly.

« Cette année, nous avons intensifié nos actions envers les PME, après trois premières années axées sur la mobilisation des acteurs de l’offre », a rappelé le président de la Commission développement des PME et financement de la CGECI.

A propos du bilan de l’édition 2018, il a souligné l’organisation de deux ateliers thématiques d’informations destinés aux PME, une avec la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et l’autre avec le Ministère de la promotion des PME qui ont touché 500 acteurs de PME.

Quelques 200 acteurs de PME ont été également rassemblés à Korhogo dans l’extrême nord du pays de même que l’amorce d’un plan de financement de certains secteurs clé en collaboration avec la Caisse nationale des Caisses d’épargne (CNCE, publique).

« Le programme d’éducation financière initiée en 2018, se poursuit et s’est enrichi avec une partie de suivi au financement auprès des institutions partenaires de l’initiative » a conclu Daouda Coulibaly qui avait à ses côtés la présidente du Comité d’organisation de ce forum, Victorine Attia et Teddy Roux, Directeur Afrique de l’ouest du cabinet ESPartners co-organisateur de l’événement.

Les besoins de financement des PME ivoiriennes s’élèvent à environ 3600 milliards de francs CFA. L’édition 2019 de « La Finance s’engage » sera également meublée par une cérémonie des awards qui permettra de récompenser les banques, les institutions de microfinance et les établissements financiers qui auront respecté leurs engagements en faveur des PME.

« La finance s’engage» est une initiative qui a pour but de mobiliser tous les acteurs clés de l’environnement financier en Côte d’Ivoire afin de mener une réflexion sur le financement des PME.

Ce forum est un rendez-vous annuel institutionnalisé, où des acteurs du financement classique, alternatif, étatique et privé s’engagent publiquement sur des montants et des programmes à fort impact sur le financement du secteur privé, et en particulier des PME.