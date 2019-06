Le face-à-face du 6 juin 1944 en chiffres

Le Débarquement allié du 6 juin 1944, au nom de code « Neptune », a été le plus grand débarquement de l’histoire en termes de navires engagés. A la fin de la journée, plus de 200.000 hommes vont se trouver face à face.

– Alliés –

– Effectifs: 156.177 hommes (5 divisions d’infanterie et 3 divisions aéroportées) sont débarqués le jour J, dont 10.470 seront tués, blessés ou disparus, selon les chiffres du Mémorial de Caen.

Par mer, environ 133.000 hommes: soit 58.000 Américains sur les plages Utah et Omaha, 54.000 Britanniques sur Gold et Sword et 21.000 Canadiens sur Juno; 177 Français débarquent aussi sur Sword.

Par air, 23.000 hommes: 13.000 parachutistes américains sont largués sur Utah et 10.000 Britanniques entre l’Orne et la Dives.

– Aviation : pendant la seule journée du 6 juin, 11.500 appareils (dont 3.500 planeurs de transport, 5.000 chasseurs et 3.000 bombardiers) survolent les plages normandes et déversent 11.912 tonnes de bombes sur les défenses côtières allemandes.

Les pertes seront faibles: 127 avions perdus et 63 endommagés.

– Force Navale

L’opération « Neptune » engage 6.939 navires et la force de débarquement proprement dite comprend 4.126 navires et barges constitués en 47 convois. Une partie des transports (les LCA, Landing craft assault) accompliront la traversée à bord de bateaux plus puissants pour n’être mis à la mer qu’au large de l’une de leurs 5 plages de débarquement.

Les autres types de péniches traverseront la Manche par leurs propres moyens, notamment: les LCI (Landing craft infantry), petits transports de troupes, les LCT (Landing craft tanks) qui transportent des chars et des véhicules, les LCVP (Landing craft vehicle personal), les LST (Landing ship tanks), ainsi que les fameux « ducks » (canards), engins amphibies propulsés par une hélice.

20.000 véhicules et un millier de chars ont ainsi été transportés.

La flotte logistique: 736 navires auxiliaires et 864 navires marchands pour le transport de vivres, munitions et les hôpitaux flottants. Parmi les navires marchands, 54 blockships seront coulés pour former des rades artificielles.

L’escadre de combat: 137 navires de guerre dont 7 cuirassés, une vingtaine de croiseurs, 221 destroyers, frégates, corvettes, 495 vedettes, 58 chasseurs de sous-marins, 287 dragueurs de mines, 4 poseurs de mines, 2 sous-marins.

– Forces allemandes –

– Effectifs: un peu moins de 150.000 hommes de la 7e armée sont stationnés en Normandie et environ 50.000 dans la zone de débarquement:

A proximité des plages, une seule division blindée, la 21e, au sud-est de Caen, et 6 divisions d’infanterie.

Deux autres divisions blindées, la 12e SS (Hitler-Jugend) et la division Panzer-Lehr, sont respectivement près d’Evreux et vers Alençon-Le Mans.

Trois autres divisions – 1ère SS, 2e et 16e – se tiennent au nord de la Seine, aux environs de Mons, Péronne et Senlis.

– Aviation : Une bonne partie des appareils vient d’être envoyée sur le front est. Restent quelques dizaines de bombardiers et chasseurs.

– Marine: 30 vedettes, 4 destroyers, 9 torpilleurs, 35 sous-marins.