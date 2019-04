Le digital, « une opportunité historique » pour l’agriculture africaine (expert)

L’expert marocain Mohamed Horani, fondateur de la société de services informatiques bancaires (Hightech Payment Systems, HPS), a fait jeudi à Meknès (nord) l’éloge de la digitalisation de l’agriculture, soulignant qu’elle peut être « une opportunité historique et une chance inédite » pour son pays et plus généralement pour le continent africain.« La souveraineté digitale constitue désormais un enjeu capital pour tous les pays », a dit le PDG de HPS, intervenant sur l’opportunité de digitaliser le secteur agricole marocain en vue de faire des start-up IT des champions nationaux.

Il s’exprimait dans le cadre de la 14e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (Siam), ouverte depuis le 16 avril et devant se poursuivre jusqu’au 21 avril prochain.

Pour M. Horani, la croissance démographique et la raréfaction des ressources naturelles « imposent un changement de paradigme dans le secteur agricole ». Et cette mutation doit passer par une « agriculture 4.0 » qui est « une agriculture verte, (allant) de la ferme jusqu’au consommateur ».

L’intelligence artificielle s’infiltrant « dans toutes les technologies », Mohamed Horani explique ainsi que l’agriculture verticale permettrait « une meilleure productivité ».

Selon lui, avec la technologie des drones, on aura « une meilleure précision » là où l’économie collaborative permettra de « réduire le gaspillage alimentaire ».

Par ailleurs, a noté le PDG de HPS, la transformation digitale, qui devrait à terme « favoriser le développement industriel », doit se faire « de manière cumulative » et être « guidée par une vision claire ».