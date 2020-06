Le décès d’un guide religieux à la Une de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent principalement du rappel à Dieu du porte-parole du khalife général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy.« Tivaouane touché au cœur », titre EnQuête, soulignant que le porte-parole des Tidianes s’est éteint à l’âge de 80 ans. Pour le journal, le défunt était « l’élégance, l’éloquence et la pédagogie » personnifiées.

C’est « la sublime voix de Tivaouane (qui) s’est éteinte » selon Vox Populi là où Le Quotidien note que « la voix Sy s’est tue ». Une « foule énorme » étant venue assister à ses obsèques, Serigne Pape Malick Sy repose désormais auprès de son frère Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum.

« L’influence d’Al Maktoum lui avait transmis le virus de la politique », souligne EnQuête.

L’Observateur et L’AS racontent « les derniers instants de Pape Malick Sy ». Alité depuis 72h, il a visité il y a une semaine le mausolée avant de discuter de la mort.

Après « l’émouvant témoignage » du khalife général Serigne Mbaye Sy Mansour, le président Macky Sall l’a qualifié dans Le Soleil d’un « homme d’une exquise courtoisie ». Le défunt religieux fut « le Tidiane intégral », selon le quotidien national, qui rapporte également l’hommage de la communauté musulmane.

Sur l’actualité locale de la pandémie du coronavirus, Libération informe que 1976 malades sont sous traitement dont 24 patients en réanimation et un 94e décès enregistré hier. Par ailleurs, le journal alerte sur le « risque de saturation dans les structures de santé ».

Pendant ce temps, souligne L’Observateur, « les médecins de garde abandonnent les malades du Covid-19 ». Ce sont des étudiants de 7e et 8e année de médecine intervenant dans les centres de traitement, qui ont décidé de se retirer des salles de soins aujourd’hui pour protester contre le non-paiement de leurs primes, explique le journal.

Le Quotidien note que « le virus entre en prison », un premier cas positif enregistré dans la région de Thiès (70 km de Dakar).

En football, Stades et Record s’accordent tous à reconnaître le statut de « roi d’Angleterre » à Sadio Mané, sacré hier avec son club champion de la Premier League après 30 ans d’attente. C’est après la défaite (2-1) hier soir du dauphin et champion en titre, Manchester City, face à Chelsea, que les choses sont devenues claires pour les Reds.

Ainsi, le Lion devient le « premier Sénégalais champion d’Angleterre » et entre « un peu plus dans la légende ». Revenant sur le parcours, la star sénégalaise souligne que « le chemin était long et parsemé d’embuches ».

Par ailleurs, estime le président de la Fédération de football, Augustin Senghor, le sacre de Sadio Mané représente « une nouvelle page de l’histoire du football sénégalais ».