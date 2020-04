Le Covid-19 et l’économie font la Une de la presse congolaise

L’annonce du renforcement des contrôles aux points d’entrée de Brazzaville et Pointe-Noire pour contrer l’évolution de la pandémie dans le pays, et le soutien financier à 200 entreprises du secteur privé victimes de la crise économique consécutive du Covid-19, retiennent l’attention des journaux congolais parvenus ce mercredi à APA.« Covid-19 : le Premier ministre Clément Mouamba a évoqué lors d’une visite aux postes de péages de la zone nord et sud de Brazzaville, le 27 avril, l’urgence de renforcer les mesures de protection contre le Covid-19 au niveau des points d’entrée des deux plus grandes agglomérations du pays que sont Brazzaville et Pointe-Noire », écrit le quotidien Les dépêches de Brazzaville.

Clément Mouamba justifie cette décision par le fait que : « Les Brazzavillois et les Ponténégrins se déplacent sans raison, or, il est démontré que la majorité des cas testés positifs viennent de ces deux grandes villes », poursuit le journal.

Cette publication annonce en outre le renforcement des capacités de diagnostic au Covid-19 au Congo.

« En vue d’aller vers le dépistage de masse, les capacités nationales d’analyses des cas du coronavirus (Covid-19) viennent d’être améliorées grâce notamment à trois laboratoires biomédicaux dont deux à Brazzaville et un autre à Pointe-Noire », précise ce quotidien.

Le journal en ligne Vox, annonce pour sa part que « la Banque mondiale a accordé plus de 6,8 milliards FCFA d’aide au Congo pour lutter contre le Covid-19 ».

L’hebdomadaire La griffe salut de son côté le financement par l’Etat congolais de près de deux cents entreprises du secteur privé en ces temps de crise pour un montant de 7 milliards FCFA.

« Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet d’appui au développement des entreprises cofinancé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais » ajoute le journal.

L’hebdomadaire Le Nouveau regard annonce l’approbation par le Sénat, le 27 avril dernier, de la nouvelle loi de finance rectificative qui est passée à 1 083 milliards FCFA au lieu de 2 175 comme initialement prévue.

