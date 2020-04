Le coronavirus monopolise la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus ce vendredi à APA traitent pour l’essentiel de l’actualité liée à la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde depuis décembre 2019.« Tamba et Kolda touchées », barre à sa Une L’AS quotidien qui état de la « régionalisation du Covid-19 ». Dans ses colonnes, le journal informe qu’« Un chef religieux (a été) testé positif à Goudiry (est), (et que) 7 (ont été) infectées à Vélingara (sud-est) ».

Sous le titre « 72 heures de chrono », le quotidien EnQuête s’intéresse au rapatriement des Sénégalais morts de Covid-19 en Italie et parle d’« un vrai problème » parce que « (…) des compatriotes établis dans ce pays disent être confrontés à des difficultés pour obtenir les autorisations de rapatriement auprès du consulat ».

L’Observateur revient sur le fugitif de la Caserne Samba Diéry Diallo, désormais « guéri du coronavirus » et informe qu’« après sa sortie de l’hopital de Diamniadio hier jeudi 02 avril 2020, il a été à nouveau cueilli par la police de Pikine et placé sous surveillance dans un hôtel dakarois ».

Le quotidien national Le Soleil met le focus sur le traitement du coronavirus par l’hydroxychloroquine et donne la parole au professeur Moussa Seydi du centre hospitalier universitaire de Fann qui déclare à la Une du journal que « Les résultats rassurent ».

Dans les colonnes du journal, le chef du service des maladies infectieuses de Fann soutient que « les patients du Covid-19, bénéficiaires du traitement par l’hydroxychloroquine guérissent plus vite que les autres ».

Le Quotidien qui fait le bilan de 30 jours de lutte contre le coronavirus révèle « Les notes du cinq majeur », en référence aux cinq personnes de premier plan dans le combat contre le Covid-19.

Il s’agit du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, de l’Actuel Directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Bousso, du professeur Moussa Seydi, du directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, Docteur Alpha Amadou Sall et du professeur Mamadou Diarra Bèye, directeur du Samu.

Sur un tout autre sujet, Walf Quotidien revient sur la tentative de saisie des biens de l’ancien Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye et fait le « récit d’une opération qui a tourné court ». « +Sauvé+ par coronavirus, l’ancien Pm accuse une main invisible », souligne le journal.

« Débouté et condamné en première instance et en appel contre son ex-épouse Aminata Diack, l’ancien Premier ministre a voulu hier, sur les réseaux sociaux, faire croire à une cabale politique contre lui pour s’opposer aux huissiers venus saisir ses biens. Or, cette affaire n’est que la résultante d’une procédure qu’il avait enclenché lui-même au départ et qui s’est retournée contre lui », écrit Le Quotidien.