Le coronavirus fait toujours les choux gras de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parus vendredi traite du coronavirus, insistant ainsi sur la sortie du syndicat des médecins et sur les impacts économiques de la maladie.« Coronavirus au Sénégal-Les médecins dénoncent la gestion de la crise », titre L’As, soulignant que le syndicat des médecins fustige l’amateurisme du ministre de la Santé, sa gestion solitaire des ressources humaines et la politisation de cette crise sanitaire.

A la Une de L’Observateur, le professeur Souleymane Mboup, alerte : « Il y a lieu de s’inquiéter du coronavirus ».

Selon nos confrères, le syndicat des médecins demande le report de tous les rassemblements religieux, récréatifs et politiques.

A propos de l’organisation des grands rassemblements religieux et la prévention du coronavirus, Sud Quotidien note : « Macky, mis au défi ! »

« Magal de Porokhane-Coronavirus : l’Etat s’inquiète, le khalife rassure », titre Vox Populi, dans lequel journal, Serigne Mountakha Mbacké affirme : « Serigne Touba ne permettra jamais que le malheur se propage au Sénégal. L’islam est capable de vaincre s’importe quelle maladie ».

« Contre la propagation du coronavirus », Le Quotidien insiste sur « la fièvre des rassemblements » et donne la parole au porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre qui estime qu’ «un bon disciple ne dicte pas au khalife la conduite à tenir ».

De son côté, Le Soleil rassure et informe qu’ «aucun nouveau cas positif (n’a été) détecté » et que les dix tests ont été effectués sont négatifs.

Pendant ce temps, EnQuête s’intéresse à l’impact du coronavirus sur le tourisme et le transport aérien et note qu’on va « vers un crash mondial ».

« Agences et réceptifs hôteliers face aux reports et annulations en cascade. Des pertes effarantes annoncées par l’OMT et l’IATA. Les chiffres du fret en chute à cause de la désertion de la destination asiatique », renseigne le journal EnQuête.

Parlant de la crise casamançaise, ce journal informe que « Macky dialogue avec le MFDC ».

Les quotidiens sénégalais traitent également de la décision du président ivoirien, Alassane Ouattara de ne pas briguer un 3e mandat. « Ouattara renonce au 3e mandat-Sall et Condé, dos au mur », écrit Walf Quotidien, à côté du Quotidien qui note que « Ouattara dit non » au 3e mandat.