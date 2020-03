Le Congo détecte son premier cas de Covid-19

Un premier cas de Covid-19 a été détecté ce samedi en République du Congo.Selon le gouvernement, il s’agit d’un ressortissant franco-congolais âgé de 50 ans, arrivé au Congo depuis le 1 er mars en provenance de Paris (France), après un bref séjour à Amsterdam.

« Le patient a alerté les services de santé après avoir constaté l’apparition de symptômes caractéristiques du Covid-19. Ainsi, le laboratoire national a immédiatement réalisé des tests biologiques d’usage, hier samedi, qui se sont révélés positifs », explique le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla, qui intervenait à la télévision nationale.

Il ajoute que l’état du patient qui a été pris en charge immédiatement est stable et sa famille, notamment son épouse de nationalité française et leur fille de six ans, ont été isolées et sont sous surveillance permanente. Le traçage et la recherche des autres sujets contacts sont en cours.

Dans la foulée, le gouvernement a lancé un appel à toutes les personnes arrivées au Congo par le même vol que le malade, de se rapprocher des services de santé pour subir des tests. Il appelle à l’observation des règles d’hygiène et de prévention recommandées face à cette pandémie.