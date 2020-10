Tchad : le Comité Olympique et sportif a désormais une salle de réunion

La toute première salle de réunion du Comité Olympique et Sportif tchadien (COST) a été inaugurée le 17 octobre dernier par le ministre de la Jeunesse et des sports. Elle porte le nom du 1er secrétaire de direction de l’institution

Le COST a officiellement reçu sa grande salle de réunion. La toute première depuis 1986, elle est baptisée : « Salle de réunion Doyen Hourtou Walbang OSSOGA », le nom du premier secrétaire de direction du comité. Le doyen Hourtou Walbang Ossoga, est un homme d’exception, d’expérience, il inspire l’histoire du Comité National Olympique, puisqu’il œuvre depuis 34 ans pour l’épanouissement du sport tchadien, expliquent les patrons du comité.

La salle de réunion, Doyen Hourtou Walbang OSSOGA a une capacité de 50 places assises, elle peut servir de cadre de réunion, de formations et des activités qui vont dans le même sens.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a apprécié la qualité et le niveau d’exécution des travaux. Il rend hommage au staff du Comité Olympique et Sportif du Tchad.