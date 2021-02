Le Comité de normalisation de la FIF se sépare de Sam Etiassé

Le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a décidé de ne pas reconduire le contrat de Sam Etiassé, directeur exécutif de l’organisation, arrivé à expiration, dans une note rendue publique jeudi.

« Le Comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (CN-FIF) s’est séparé du directeur exécutif, Sam Etiassé, ce jeudi 11 février 2021 », indique la note transmise à APA par le service communication de la FIF.

Selon cette note « son contrat de collaboration, étant arrivé à expiration, n’a pas été renouvelé ».

Le Comité de normalisation a été mis en place conformément à une décision de la FIFA prise le 24 décembre 2020 suite au blocage du processus de renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Il a pour mandat la gestion des affaires courantes de la FIF, la mise « à plat des textes (règlement, statut et code électoral) afin d’y corriger les contradictions et dysfonctionnements relevés par la Commission d’enquête conjointe FIFA/CAF et d’organiser l’élection du nouveau Comité exécutif ».