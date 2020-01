Le CHAN 2020 et la CAN 2021 au menu des journaux camerounais

La visite des dirigeants de la Confédération africaine de football (CAF), en vue d’évaluer le niveau des préparatifs du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020 et de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021, préoccupe les journaux camerounais parus lundi.Les officiels de la CAF sont attendus dans le pays ce lundi pour une visite de travail de 3 jours, annoncent Cameroon Tribune, La Voix du Centre et Le Pélican, la première publication citée insistant, comme sujet majeur à l’ordre du jour, sur la fixation des dates de la tenue de ces deux compétitions que doit accueillir le pays.

Quinze mois après sa dernière visite en terre camerounaise, le président de l’instance continentale, Ahmad Ahmad, fera avec les autorités locales le point des préparatifs et de la CAN, confirme Mutations. Pour L’Essentiel, il s’agit d’une visite-vérité, dont les conclusions seront déterminantes dans l’organisation desdites compétitions.

Le gouvernement retient son souffle, renchérit The Guardian Post, suspendu qu’il est aux lèvres des officiels de la CAF qui délivreront, au terme de 3 jours de diagnostic, leur sentence quant à la capacité du pays à organiser, dans les meilleurs conditions non seulement le CHAN, mais surtout la CAN qui, rappelle le quotidien à capitaux privés de langue anglaise, avait déjà échappé au pays pour déficit d’infrastructures.

A un an de cet événement majeur du sport roi africain, soupire Repères, ni la CAF ni le Cameroun, pays hôte, ne sont en mesure de répondre à la question des infrastructures, et ce alors que les rumeurs inondent la toile sur le possible retrait au pays de ces deux compétitions. Le pays des «Lions indomptables», insiste Mutations, devrait à nouveau fournir des gages convaincants sur sa capacité à accueillir la CAN en 2021.

«Chantiers de la CAN 2021 : le doute persiste», appuie en écho Défis Actuels, l’incertitude continuant de planer sur la disponibilité des stades, dont les chantiers traînent en longueur, les grèves et batailles de positionnement prenant le pas sur l’avancée des travaux.