Le CAPE-Tchad s’active dans la lutte contre le chômage des jeunes

Dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes tchadiens, le Centre d’appui pour la promotion de l’entrepreneuriat au Tchad (CAPE-Tchad) a démarré ses activités le 12 novembre à N’Djamena

Elle s’active dans les séances de formations pour accompagner les jeunes chômeurs. Le coordonnateur Centre d’appui pour la promotion de l’entrepreneuriat au Tchad, Ali Adam Brahim fait savoir que les ateliers seront axés sur les techniques d’entrepreneuriat, la promotion de de la diversité des activités génératrices des revenus, l’accès des jeunes promoteurs à l’emploi, l’accompagnement en amont des jeunes en vue de la création des petites et moyennes entreprises (PME).

Représentant le ministre de la formation professionnelle et des métiers au lancement officiel des activités du CAPE-Tchad, Aïssatou Oumarou Brahim relève que 80% de la population tchadienne est jeune et on scolarisé. Elle salue cette initiative qui promeut la formation de cette frange de la population et la création des emplois. Cela concourt au développement du pays, a-t-elle laissé entendre.

La formation et l’orientation des jeunes initiées par le CAPA-Tchad s’orientent vers les domaines porteurs pour permettre une meilleure intégration et autonomisation.