Le Cap vert ouvre son ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla

La République de Cabo Verde a ouvert ce mardi son ambassade à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le ministre capverdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale, Rui Alberto De Figueiredo Soares et son homologue marocain, Nasser Bourita.Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette cérémonie, Rui Alberto De Figueiredo Soares a qualifié de « moment spécial et très important » l’inauguration de cette ambassade, exprimant ses remerciements aux autorités marocaines pour leur collaboration.

Cette collaboration a permis d’aller très vite, a-t-il dit, rappelant sa visite en juin dernier au Maroc au cours de laquelle l’annonce a été faite de l’installation imminente d’une Ambassade résidente de la République du Cabo Verde à Rabat.

Il a souligné que cette ambassade permettra d’entamer une nouvelle ère dans les relations bilatérales et offrira l’opportunité à son pays de bénéficier de l’expérience marocaine réussie dans plusieurs domaines.

« Nous avons beaucoup à apprendre du succès de l’expérience marocaine dans divers domaines de coopération », a souligné le chef de la diplomatie capverdienne.

Il a aussi fait savoir que son séjour dans le Royaume sera marqué par l’ouverture mercredi d’un consulat général de son pays à Dakhla, de même qu’il sera l’occasion d’évoquer avec M. Bourita les perspectives de la coopération bilatérale.

Et d’assurer dans ce sens que cette ambassade compte développer plusieurs activités pour le bien des relations bilatérales.