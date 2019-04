Le Cameroun signe quatre accords de financement avec la BM

L’Association internationale de développement (IDA, groupe de la Banque mondiale) et le Cameroun ont signé quatre importants accords de financement, d’un montant global d’environ 100,7 milliards FCFA, destinés aux filets sociaux et à la réforme de l’éducation, a appris APA jeudi auprès des services compétents du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat).Le premier projet vise à appuyer la mise en place d’un système élémentaire dit de filets sociaux, comprenant la mise en œuvre de programmes pilotes de transferts monétaires et de travaux publics à haute intensité de main d’œuvre, en faveur des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables des zones retenues pour son implémentation.

Ce financement additionnel permettra, selon l’IDA, d’étendre la portée géographique du projet aux communes impactées par l’afflux des réfugiés constitués de 372.542 Nigérians et Centrafricains, vivant actuellement sur le sol camerounais, et des déplacés des crises internes des régions de l’Adamaoua, de l’Est, de l’Extrême Nord, du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Quant à l’appui à la réforme de l’éducation, il ambitionne de faciliter un accès équitable à une éducation de base et de qualité en insistant sur les zones désavantagées, à travers notamment le recrutement de 12.000 enseignants contractuels dans le primaire, l’introduction d’un financement basé sur la performance dans la gestion des écoles primaires ainsi que la distribution gratuite des manuels scolaires aux élèves du primaire.

En février dernier, le président Paul Biya avait déjà habilité, par la voie de deux décrets, le Minepat à signer, avec l’IDA, des accords de crédit d’un montant total de 112,9 milliards FCFA pour le financement du projet de développement des villes inclusives et résilientes (Pdvir), et pour l’assistance technique en vue du développement hydroélectrique du fleuve Sanaga.