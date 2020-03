Le Cameroun se barricade à cause du coronavirus

Le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, a annoncé mardi en fin d’après-midi treize mesures, prises par le président Paul Biya, applicables dès le lendemain et portant restriction de circulation des personnes en vue de barrer la route au coronavirus.Les frontières aériennes, terrestres et maritimes du pays sont ainsi fermées et tous les vols suspendus à l’exception des cargos et les transports de biens essentiels. Une pause est également observée dans l’octroi des visas d’entrée, alors que les établissements éducatifs et professionnels, publics et privés, seront fermés.

Dans le même temps, les rassemblements de plus de 50 personnes sont prohibés, les compétitions scolaires et universitaires reportées et, dès 18 heures, les débits de boisson et restaurants seront fermés.

Et, alors que le système d’approvisionnement des marchés est mis sous contrôle afin d’éviter les ruptures de stocks, les transports urbains et interurbains ne seront utilisés qu’en cas de nécessité en évitant les surcharges.

Dans l’administration publique, l’option prise est celle de la communication par voie électronique pour des réunions de plus de 10 personnes. La même administration pourra, en tant que de besoin, réquisitionner hôtels et autres facilités de logement et équipements nécessaires à la réponse contre l’épidémie.

Le gouvernement, qui invite par ailleurs les populations au respect des mesures d’hygiène recommandées, a également suspendu les missions à l’étranger pour les responsables des administrations publiques et para publiques. Les citoyens sont néanmoins appelés à ne pas céder à la panique, mais à faire preuve de discipline, de solidarité et de sens des responsabilités au moment où le monde entier traverse des moments difficiles.

Cette série de mesures, note-t-on, intervient alors que le ministre en charge de la Santé publique, Manaouda Malachie, jusque-là quasiment seul sur le front des messages de sensibilisation du public, annonçait «malheureusement», lundi, l’enregistrement de 5 cas supplémentaires de coronavirus à Yaoundé, la capitale du pays, portant ainsi à 10 le nombre de malades dans le pays.