Le calendrier électoral et la construction des marchés à la Une des quotidiens béninois

Les quotidiens béninois visités par APA ce mercredi traitent pour l’essentiel de la publication du calendrier électoral pour les législatives de 2019 et la construction des marchés.« Législatives 2019, La Commission Electorale Nationale Autonome dévoile le calendrier des élections » barre à sa Une le quotidien de service public, La Nation. Dans ses colonnes, le journal informe que les grandes phases et les grandes dates à retenir dans l’organisation des prochaines élections législatives sont connus. Ainsi, la réception des déclarations de candidatures se fera du 21 au 26 février et la campagne électorale est prévue du 12 au 26 avril.

La Presse Du Jour renchérit « La Cena dévoile le calendrier et prévient contre les campagnes précoces ». Dans ce journal, le président de la Cena dit espérer que les élections législatives du 28 avril 2019 seront bien organisées, bien déroulées et dans la paix.

L’Evènement Précis publie l’intégralité du chronogramme électoral et ajoute « Voici le calendrier électoral : la campagne officielle démarre le 12 avril ».

Sous le titre « Modernisation des infrastructures marchandes au Bénin, Le gouvernement annonce la construction de 35 marchés », Le Matin revient sur la rénovation des marchés publics. Selon ce journal, l’ambition du gouvernement est de construire des marchés modernes aux normes requises de sécurité et de bien-être des populations usagers.

Libération, dans la même dynamique ajoute que « 35 marchés modernes (seront) bientôt érigés dans tout le Bénin ». Le journal informe en effet que le financement est bouclé et que le démarrage des travaux est imminent. Ce projet entre dans le cadre d’un vaste programme de construction et de modernisation des marchés.

Nord Sud Quotidien précise que « Tout est prêt pour la concrétisation » et explique que les études pour la construction et la modernisation des marchés concernés sont bouclées. Les appels d’offres, la passation des marchés et les remises de site aux entrepreneurs devraient avoir lieu à partir du premier semestre de 2019.

L’Évènement Précis concluent « Études achevées, financement bouclés, le gouvernement informe les usagers ». D’après le journal, les travaux proprement dit sur le terrain vont débuter à partir du deuxième trimestre 2019 pour une durée maximale de 12 mois.