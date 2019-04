Le Caire abrite une conférence sur « l’Egypte et le développement durable en Afrique »

L’Université du Caire organise du 22 au 24 avril une conférence sur le thème « L’Egypte et le développement durable en Afrique : Visions et mécanismes d’activation à la lumière de l’agenda 2063 de l’Union africaine ».Par Mohamed Fayed

Cette rencontre, qui verra la participation de plus de 150 chercheurs et experts de pays africains, devra aborder nombre de sujets se rapportant au développement durable sur le continent africain, à l’intégration régionale et aux partenariats visant à réaliser le développement durable sur le continent.

Elle mettra également l’accent sur la coopération Sud-Sud, les relations politiques et économiques afro-égyptiennes, les questions de bonne gouvernance et des droits de l’Homme en Afrique, les questions d’identité et de patrimoine culturel et l’Égypte et le développement durable en Afrique.

D’autres sujets seront débattus liés au changement climatique sur le continent (causes et solutions), aux ressources naturelles, géologie et ressources minérales, diplomatie populaire en tant que mécanisme de rapprochement et d’intégration des peuples africains, défis de la sécurité humaine et rôle de développement de la femme en Afrique, la langue et le développement durable, le terrorisme, les conflits régionaux, les guerres civiles et les problèmes frontaliers et leur impact sur le développement durable en Afrique.

Selon le président de l’Université du Caire, Mohamed Othmane El Khasht, cette conférence s’inscrit dans le cadre de la tendance égyptienne à renforcer les liens fraternels et la coopération avec les pays africains à tous les niveaux dans le contexte de la présidence de l’Égypte de l’Union africaine (UA) en 2019.

Il a souligné l’intérêt que porte l’Egypte à l’établissement de partenariats solides avec les pays africains pour servir le développement durable et les intérêts du continent.