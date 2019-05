Le Botswana invité à financer son programme d’industrialisation

La Banque du Botswana a invité le gouvernement de s’adresser aux institutions financières internationales pour financer le déploiement de sa stratégie industrielle, a appris APA mardi.La Banque, dans son rapport annuel publié mardi a estimé que les institutions financières multilatérales, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD), ainsi que les accords bilatéraux, restent des options viables pour le financement de projets et d’infrastructures.

Le rapport a noté en outre qu’il existe diverses options de financements émanant d’institutions financières internationales, notamment des conseils sur la manière de mobiliser des fonds susceptibles de répondre aux divers besoins des industries locales.

« Ainsi, compte tenu d’un environnement politique et macro-économique favorable et d’une gouvernance forte, le Botswana pourrait bénéficier d’un tel financement », note le rapport.

Il a expliqué que le pays pourrait également bénéficier de fonds d’institutions financières privées et d’initiatives tel que le « G20 Compact With Africa » qui vise à promouvoir l’investissement privé en Afrique en mettant l’accent sur la conception des politiques et les structures de gouvernance, pour l’exécution.

La banque centrale a déclaré que la stratégie du Botswana en matière d’industrialisation présente un potentiel avec d’énormes perspectives de création rapide d’emplois et de revenus.