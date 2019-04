Le bilan du cyclone Kenneth au Mozambique passe à 38 morts

Le bilan du passage la semaine dernière du cyclone Kenneth sur l’extrême-nord du Mozambique s’est alourdi à 38 morts, 39 blessés et près de 35.000 habitations détruites ou endommagées, ont annoncé lundi les autorités mozambicaines.

Le précédent bilan publié par l’Institut mozambicain de gestion des situations d’urgence (INGC) faisait état de cinq morts dans la province du Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie.

Le cyclone Kenneth a touché jeudi la côte de cette province avec des vents approchant les 300 km/h et de très fortes pluies, six semaines à peine après le passage dévastateur à un millier de kilomètres plus au sud du cyclone Idai.

Idai avait mi-mars touché de plein fouet la deuxième ville du pays Beira (centre) puis a continué sa route le Zimbabwe. Le cyclone a provoqué la mort d’un millier de personnes et fait des centaines de milliers de sans-abri dans ces deux pays.

Après le passage de Kenneth, la ville de Pemba, capitale de la province du Cabo Delgado, et ses alentours étaient victimes lundi d’importantes inondations causées par la persistance de fortes précipitations associées au cyclone.

Plusieurs quartiers de la ville, qui compte 400.000 habitants, étaient sous les eaux et de nombreuses routes coupées, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Ces inondations compliquent la distribution de l’aide d’urgence, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), alors que plus de 30.000 hectares de cultures ont été détruites par la montée des eaux dans la région.