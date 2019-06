LDC : Mané, Salah et Keïta couronnés avec Liverpool

Liverpool a remporté la finale de la Ligue des champions jouée samedi à Madrid face à Tottenham (2-0) grâce notamment à son duo africain en attaque : Mohamed Salah et Sadio ManéL’international sénégalais a allumé la première mèche dans cette finale après seulement 48 secondes de jeu provocant une faute de main de Momo Sissoko dans la surface des Spurs. Un fait de jeu qui amène le premier but de cette finale sur penalty transformé en force par l’égyptien Mohamed Salah après 1 minute et 48 secondes de jeu. Salah, entre dans l’histoire en inscrivant le deuxième but le plus rapide de l’histoire des finales de ligue des champions derrière Paolo Maldini en 2005 contre..Liverpool.

Même si le spectacle n’a pas été au rendez-vous dans cette finale 100% anglaise, Liverpool a conservé son petit but d’avance, avant de porter le coup de grâce aux Spurs sur la fin, grâce à l’entrant Divock Origi. L’attaquant belge délivre le peuple rouge d’une frappe croisée du gauche et permet aux Reds de s’offrir une sixième ligue des champions de leur histoire.

Une belle revanche pour Sadio Mané et Mohamed Salah qui avaient perdu la finale de l’année devant le Real Madrid (4-1). Naby Keïta blessé en demi-finale face à Barcelone, a assisté sur le banc au sacre de ses coéquipiers.