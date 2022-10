L’association tchadienne ensemble Sawa gagne le prix « Diaspora et Développement »

L’ambassade du Tchad en Suisse félicite l’Association tchadienne :« Ensemble Sawa », vainqueur du prix « Diaspora et Développement » de la Fédération vaudoise de coopération, en Suisse.

Un communiqué de l’ambassade, mission permanente du Tchad en Suisse annonce à travers ce que, l’Association tchadienne dénommée « Ensemble Sawa » soutenant la santé et l’éducation des jeunes filles au Tchad a remporté le premier prix « Diaspora et Développement » de la Fédération vaudoise de coopération, en Suisse.

La mission fait savoir que l’association bénéficie d’une enveloppe financière de 6,7 millions de Fcfa, visant à valoriser et à souligner la plus-value des projets portés par les communautés issues de la diaspora en Suisse comme dans leur pays d’origine

« L’association tchadienne ensemble Sawa a ainsi remporté ce prix en reconnaissance de l’important travail réalisé en faveur des jeunes filles au Tchad. Il s’agit en particulier pour la conception et la distribution des protections menstruelles lavables pallier le manque d’accès des jeunes filles aux protections hygiéniques et éviter ainsi le décrochage scolaire ou l’isolement social. » poursuit le communiqué.

L’ambassadeur du Tchad en Suisse, Hamad Makaila exhorte l’association à poursuivre dans cet élan et en appelle aux partenaires techniques et financiers pour qu’ils : «accordent le soutien nécessaire aux efforts déployés par l’Association Ensemble Sawa, en vue d’améliorer la prise en charge des jeunes filles en termes de connaissance sur l’hygiène intime et l’accès au matériel nécessaire. ».