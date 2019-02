L’armée burkinabè « neutralise» 146 terroristes (communiqué)

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) burkinabè, dans un communiqué reçu à APA, annonce avoir « neutralisé » 146 terroristes coupables d’assassinat de 14 civils à Kain, localité située dans la région du Nord du Burkina Faso.Selon le communiqué, les 146 terroristes ont été neutralisés dans des opérations menées dans le Nord du pays (Kain et Banh) et dans le Nord-ouest (Bomboro).

Ces opérations, précise le communiqué, ont été effectuées en représailles à la perte de 14 civils à Kain, tués dans leur domiciles durant la nuit de dimanche à lundi.

«Cette riposte des Forces de défense et de sécurité s’est traduite par une opération terrestre et aérienne», renseigne le communiqué de l’armée ajoutant que du côté des FDS on déplore certes des «blessés légers » mais il n’ya « aucune perte en vie humaine».

Nonobstant l’Etat d’urgence décrété le 31 décembre 2018 dans six régions, les attaques terroristes se sont accentuées ces dernières semaines au Burkina Faso, après une précédente année particulièrement meurtrière.

Ces opérations de l’armée burkinabè ont eu lieu à la veille de la 5e conférence des Chefs d’Etat du G5 Sahel que Ouagadougou abrite ce mardi.

A l’issue de la rencontre, le chef de l’Etat du Burkina Faso succédera son homologue du Niger à la présidence en exercice du G5 Sahel.