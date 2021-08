L’ancien président tchadien Hissein Habré sera inhumé ce jeudi au Sénégal

C’est officiel, l’ex président du Tchad, de 1982 à 1990 reposera au Sénégal. La levée de corps se fera à la mosquée Omarienne de Dakar ce 26 août 2021 et il sera enterré au cimetière de Yoff

Mort le 24 août 2021 des suites de Covid-19, l’ancien président tchadien reposera dès ce jour au Sénégal, son pays de refuge. Il sera inhumé au cimetière de Yoff. Son épouse, Fatimé Raymonne Habré a décidé que la dépouille d’Hissein Habré ne rentre pas au Tchad, tant qu’il n’est pas entièrement réhabilité.

Or le ministre tchadien de la communication, porte-parole du gouvernement avait indiqué qu’aucun texte n’empêche le retour de la dépouille au Tchad et que gouvernement ne s’opposera au rapatriement de l’ancien président, Hissein Habré. Il a d’ailleurs noté que c’est droit fondamental pour la famille. Néanmoins, le ministre a précisé que compte tenu de sa condamnation et par respect pour les victimes, il n’y aurait pas d’hommages officiels.

C’est donc finalement en terre sénégalaise, où il a vécu les trente dernières années qu’Hissein Habré se reposera.

Hissein Habré a dirigé le Tchad de mains de fer de 1982 à 1990. L’ancien président tchadien a été condamné en 2016 à la prison à perpétuité, par les Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour : « crimes contre l’humanité, torture, viols, esclavage sexuel, crimes de guerre ».