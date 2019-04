L’ancien DG de l’office guinéen de publicité condamné à 5 ans de prison pour détournement

L’ancien Directeur général de l’Office guinéen de publicité, Paul Moussa Diawara et l’ancien comptable Inza Bayo ont été condamnés, lundi à Conakry, à 5 ans de prison ferme pour détournement d’environ 42 milliards GNF.Limogés et poursuivis par l’Etat depuis le 07 juin 2018 pour détournement de deniers publics et complicité, les deux hommes ont été reconnus coupables par le tribunal de première instance de Kaloum qui a ordonné la saisie leurs biens.

En plus de leur incarcération, Diawara et Bayo sont condamnés à payer de 50 millions de GNF d’amende, mais aussi à rembourser la somme 39 milliards 679 millions 27 mille 698 GNF. Ils doivent également payer la somme de 9 milliards 479 millions 956 mille 423 GNF au titre de dommages et intérêts.

Une décision rejetée par l’avocat de la défense. «Je suis aujourd’hui déçu de l’avenir de ce pays où les plus forts écrasent les plus faibles », a déclaré Me Salifou Béavogui, ajoutant qu’il va interjeter appel dès aujourd’hui devant la Cour d’appel de Conakry.

Cependant, Me Lancinei Sylla, avocat de l’Etat, s’est réjoui de la décision. «Nous nous félicitations de cette décision. Et nous pensons que le droit a été dit pour servir d’exemple à tous les responsables des régies financières », a-t-il lancé.