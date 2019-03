Lancement officiel des activités de Fidelis Finance en Côte d’Ivoire

Les activités de l’institution de crédit d’investissement, Fidelis Finance ont été officiellement lancées, jeudi soir à Abidjan, en présence du ministre ivoirien de l’économie et des finances, Adama Koné et de son collègue en charge du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba. «Nous avons la conviction que dans dix ans, fort de nos processus et notre efficacité opérationnelle, nous serons l’institution leader dans le renforcement des capacités productives, créateur de champions économiques» a déclaré à cette occasion, l’Administrateur-Directeur général de Fidélis Finance, Abdoulaye Kouafilann Sory.

Poursuivant, M. Sory a dit avoir « l’espoir que dans moins de trois décades, l’évocation de notre marque ou de ses pionniers sera synonyme de créateurs de bien-être et du renforcement de la résilience économique ».

Présente au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, Fidelis Finance est une institution de crédit à caractère bancaire inscrit sur la liste des Etablissements bancaires de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

L’institution est spécialisée dans les opérations bancaires de financement des équipements productifs des entreprises, en l’occurrence des PME/PMI.

Depuis une vingtaine d’années, elle propose des offres des services financiers adaptés aux besoins d’investissements et de trésorerie (fonds de roulement) des entreprises : crédit-bail (leasing), crédit, Location avec option d’achat (LOA), Location longue durée (LLD), affacturage (factoring), escomptes d’effets, cautions et garanties de paiement.

Son actionnariat est composé des institutions comme la Banque africaine de développement (BAD), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) , le Fonds de solidarité africain (FSA), la Société néerlandaise de financement du développement (FMO), Africa capital partners (AfriCapital), le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) et le Groupe Sunu Assurances.