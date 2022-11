Lancement d’un partenariat entre le projet Yale School of Public Health et le Tchad

Le projet américain, Yale School of Public Health entend apporter un appui technique à l’Institut National de Santé publique du Tchad.

Une délégation américaine du projet Yale School of Public Health conduite par le Chercheur principal Prof Sten H. Vermund a été reçue le 9 novembre 2022 par le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Tom Erdimi. Les Responsables de ce projet américain dans leur quête de coopération comptent apporter un appui technique à l’Institut National de Santé Publique du Tchad ( INSAPT); lequel Institut est créé par la loi Nº011/PR/2010 du 10 juillet 2020. De ce fait, ce partenariat sera axé sur cinq domaines notamment :

– Recherche de contact/ surveillance

– Renforcement de capacité des laboratoires

– Engagement communautaire pour l’acceptation et l’adoption des vaccins

– Renforcement des capacités universitaires en épidémiologie/ biostatistique

– Leadership et gestion des vaccins.

Le Ministre d’État, Ministre de l’Enseignement Supérieur Tom ERDIMI tout en remerciant les promoteurs du projet, a également déclaré que les attentes des Tchadiens en matière de la santé est énorme et qu’il souhaite que cette initiative se concrétise le plus vite possible et que la population tchadienne en bénéficie des retombées.

Il faut noter que l’Institut national de santé publique du Tchad (INSAPT) est placé sous double tutelle du ministère de l’Enseignement Supérieur d’une part et de celui de la Santé Publique d’autre part.