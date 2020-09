Lancement d’un fonds d’aide pour 1000 jeunes et femmes d’Abidjan Port-Bouët

Un fonds d’aide pour répondre à la problématique de financement de projets de 1000 jeunes et femmes de Port-Bouët a été lancé dans cette commune située dans le sud d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a appris APA dimanche de bonne source.Dénommé Fonds d’aide Cissé pour la jeunesse et les femmes de Port-Bouët (FACJEF), ce fonds, une initiative du ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé a été lancé, vendredi, au siège de la Fondation Abdourahmane Cissé, au quartier Kremlin de cette commune, rapporte une note d’information reçue à APA, dimanche.

Fils de Port-Bouët, M. Cissé explique que la création de ce fonds est partie du constat selon lequel, lors de ses différents échanges avec les populations (jeunes et femmes), celles-ci lui ont fait part du manque d’emploi et de financement de projets.

« J’ai posé des actes au niveau de l’emploi en m’appuyant sur les CV des personnes les plus méritantes. Mais cela ne peut pas suffire. Raison pour laquelle je lance ce fonds pour aider 1000 jeunes et femmes de Port-Bouët à se prendre en charge. C’est un fonds apolitique qui doit permettre d’aider ceux qui ont des projets porteurs, des projets crédibles mais qui manquent de financement », a-t-il expliqué.

Selon lui, le FACJEF qui sera complémentaire des autres fonds déjà existants, est un financement à taux d’intérêt de 0%. Cependant a-t-il précisé, «vous devez rembourser sur une certaine période ce que vous avez obtenu, afin que d’autres personnes puissent bénéficier également de financement».

Ce fonds doté de plusieurs dizaines de millions de FCFA fait partie des activités de la Fondation Abdourahmane Cissé (FAC) et sera géré par des jeunes de Port-Bouët, avec comme coordonnateur général, Lassana Coulibaly.

« Vous pouvez vous mettre en association, en groupe ou individuellement pour vos demandes de financement. », a ajouté Abdourahmane Cissé, indiquant que les personnes bénéficiaires de ce fonds seront outillées, à travers une formation, à l’effet de les aider à mieux gérer leur financement et éviter qu’elles confondent bénéfice et chiffre d’affaires.