Lancement de Huawei ICT compétition Côte Ivoire 2021-2022

L’édition 2021-2022 de Huawei ICT competition Côte d’Ivoire a été lancée jeudi à l’Ecole supérieure africaine des technologies de l’information et de la communication (ESATIC), une école de référence régionale, située dans le Sud d’Abidjan, en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien.

Le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Félix Roger Adom, parrain de cet événement qui offre aux étudiants des opportunités de formation et d’emploi dans le domaine des TIC, a salué cette initiative.

Dans son allocution, M. Adom a souligné la proportion importante que les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont en train de prendre en matière d’emploi en Côte d’Ivoire.

« Aujourd’hui, le digital fait partie de nos vies », a-t-il indiqué en égrenant les efforts du gouvernement pour le développement des TIC sur l’ensemble du territoire national.

A ce propos, Félix Roger Adom a cité les infrastructures numériques, les services numériques, les services financiers, la cybersécurité, , l’innovation, l’environnement des affaires et les compétences.

De son côté, le ministre ivoirien de l’Emploi et de la protection sociale, Me Adama Kamara, s’est félicité de cette compétition sur les TIC qui renforce le dispositif de développement de l’employabilité et de l’entrepreneuriat.

« C’est à juste titre que notre ministère a accueilli avec grand intérêt le projet Huawei ICT Competition porté par Huawei Technologies, dont les services sont utilisés dans plus de 170 pays et régions, a-t-il déclaré.

En collaboration avec l’ESATIC, l’ISTC-Polytechnique, l’INP-HB, l’ITES, l’HETEC, l’IUA, l’Université Felix Houphouët-Boigny, ce programme de formation d’étudiants spécialisés dans les Télécommunications/TIC est effectif depuis 2019.

« Former les jeunes est le meilleur investissement qu’un pays puisse faire, surtout dans le secteur du numérique dont les enjeux futurs et actuels commandent d’avoir une expertise locale », a ajouté M. Adama Kamara.

« Le pays compte sur vous. Cette opportunité qui vous a été offerte, gratifie vos efforts et vous invite à cultiver l’excellence », a lancé le ministre de l’Emploi, qui a salué le programme d’immersion dans cette firme de renommée mondiale.

Cette immersion des meilleurs étudiants offre un apprentissage à la culture de l’innovation et aux valeurs essentielles de la vie professionnelle et entrepreneuriale, à savoir la probité, l’organisation, la rigueur et la flexibilité, a-t-il relevé.

Pour sa part, M. Etienne Liu, président de Huawei Afrique de l’Ouest, a expliqué que la motivation première de l’entreprise qui est d' »encadrer les talents en améliorant leurs conditions d’étude par la mise à disposition de matériel informatique et de formations théoriques et pratiques ».

L’objectif de Huawei ICT Competition est de permettre à ces jeunes talents d’être plus compétitifs sur le marché de l’emploi et aussi de pleinement contribuer au développement de leur pays, a-t-il souligné.

Huawei ICT Competition est une compétition initiée dans le but de développer les talents dans l’industrie des TIC, de contribuer à l’éclosion d’un écosystème solide et durable, soutenir l’intégration de l’industrie et l’éducation.

La compétition a lieu dans plusieurs pays du monde avec à la clé une finale mondiale, a relevé M. Etienne Liu, indiquant qu’elle est ouverte aux étudiants des universités et grandes écoles de Côte d’Ivoire.

« Cette année, après la finale nationale, il y aura une compétition sous-régionale qui opposera les lauréats de la Côte d’Ivoire a ceux de la Guinée, du Burkina Faso et du Bénin, et les vainqueurs participeront à la finale régionale », a-t-il fait savoir.

Cette compétition permet par ailleurs aux étudiants d’acquérir des connaissances additionnelles à celles obtenues en classe et aussi de leur inculquer un esprit de compétition dans un environnement international.

Elle donne aussi la chance aux lauréats de voir les portes de Huawei s’ouvrir à eux. Huawei ICT Competition fait partie des programmes développés par Huawei pour améliorer la formation des jeunes talents.

En mars 2021, un protocole d’accord a été signé avec le Ministère ivoirien de l’Economie numérique des télécommunications et de l’innovation, au cours duquel Huawei a pris l’engagement de former 5000 jeunes ivoiriens à l’horizon 2025.

« Cette mission se fera grâce à nos programmes intitulés Huawei ICT Academy, Huawei ICT Competition, Graine de l’Avenir et Huawei Certification », a-t-il poursuivi dans son allocution.

Toutes ces actions menées par Huawei sont dans le but de booster la transformation digitale en Côte d’Ivoire, afin de soutenir l’action du gouvernement Ivoirien dans son élan de développement numérique.

« J’exhorte fortement les étudiants Ivoiriens à s’inscrire et participer à cette compétition et je fais une mention spéciale aux jeunes filles afin qu’elles y participent massivement », a-t-il lancé.

La première édition de Huawei ICT Competition en Côte d’Ivoire a débuté en Janvier 2020, et a vu la participation de plus de 1280 étudiants issus de 25 établissements. Elle a pris fin le 26 février 2020, par un examen tenu à l’ESATIC.

Au total, 69 finalistes issus de 9 établissements répartis en 23 équipes ont participé à cet examen, au terme duquel trois équipes issues de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), de l’Institut de technologies et de spécialités (ITES) et de l’Ecole supérieure africaine des technologies de l’information et de la communication (ESATIC) ont été déclarées vainqueurs.

L’examen a porté sur le routage IP et commutation, Wireless Local Area Network et Sécurité. L’équipe de l’INP-HB a participé à la finale mondiale où elle s’est classée à la troisième place.