Lancement à Nouakchott des travaux du Forum économique mauritano-saoudien

Les travaux du Forum économique mauritano-saoudien ont débuté lundi à Nouakchott avec pour objectif de renforcer les opportunités de coopération entre les patronats des deux pays, a appris APA auprès des organisateurs.Il s’agit concrètement de passer en revue les moyens de développement du partenariat entre Nouakchott et Riad dans les domaines commercial et économique. La rencontre permettra aux hommes d’affaires et aux acteurs économiques des deux pays, de prendre connaissance de près des opportunités d’investissement de part et d’autre, a souligné la ministre mauritanienne du Commerce, de l’industrie et du Tourisme, Khadija M’bareck Vall.

Pour ce faire, des exposés seront présentés et des rencontres spécifiques organisées entre les responsables mauritaniens et leurs vis-à-vis saoudiens, a-t-elle expliqué lors de son allocution à l’ouverture du forum.

Mme Vall a également passé en revue les nombreuses mesures prises par son gouvernement pour garantir un climat d’investissement incitatif, précisant que cela a permis au pays d’occuper une position avancée sur l’indice Doing Business.

De telles mesures, a-t-elle signalé, ont été renforcées par la signature de nombreuses conventions de partenariat avec certains pays africains et les partenaires au développement dans l’Union européenne, sans compter les accords bilatéraux de libre-échange.

De son côté, le président du Patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a expliqué que l’investissement est un processus multidimensionnel qui requiert la conjugaison des efforts des gouvernements et des acteurs économiques afin de surmonter les obstacles, de simplifier et d’accélérer les formalités administratives.

Pour sa part, le président du Conseil des chambres saoudiennes, Sami Ben Abdallah Al Oubeidi, a indiqué que son pays œuvre à développer les relations commerciales avec les Etats à potentiel en matière d’opportunités économiques.

Le responsable saoudien a ajouté que la Mauritanie en fait partie dès lors qu’elle a une forte économie diversifiée, insistant sur le rôle des secteurs privés dans les deux pays.

MM. Ahmed et Oubeidi ont par ailleurs signé une convention de Coopération commerciale prévoyant la création d’un espace commun destiné à contribuer au renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.