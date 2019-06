Lancement à Dakar d’un programme africain jeunes et sécurité

Le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS), en collaboration avec le Centre Régional de Leadership YALI Afrique de l’Ouest (CRL) ont lancé à Dakar le Programme Jeunes, Défense, Sécurité et Paix (PJDSP).Ce programme a été lancé, jeudi dans la capitale sénégalaise, dans le sillage de la commémoration de la journée mondiale de l’Enfant africain par un panel axé sur le thème : « Dividende démographique, Défense, Sécurité et Paix : enjeux et réponses de la jeunesse africaine », rapporte un communiqué parvenu à APA.

Selon le texte, le PJDSP est en phase avec l’une des missions du CHEDS, celle de « générer, à partir du Sénégal, un vivier d’acteurs aptes à apporter des solutions novatrices et pérennes aux menaces et défis sécuritaires nationaux, sous régionaux et continentaux ».

Le Programme Jeunes, Défense, Sécurité et Paix (PJDSP) constitue, selon ses initiateurs, une passerelle entre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les jeunes en leur insufflant une nouvelle dynamique sociale, une responsabilité dans la construction de la paix face à l’hybridation des menaces.

« Au CHEDS, nous sommes convaincus qu’il est possible de changer de paradigme et de reconnaitre l’extraordinaire potentiel des jeunes ; l’objectif principal de notre Programme Jeunes, Défense, Sécurité et Paix (PJDSP) est de faire des jeunes, des acteurs aptes à s’impliquer dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires pour contribuer à la stabilité, à la sécurité, à la paix et au développement durables du Sénégal, de l’Afrique et du monde », a dit le Général de brigade Amadou Anta Guèye, Directeur général du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) dans un discours prononcé à l’occasion du lancement du PJDSP.