Lancement à Abidjan d’une nouvelle application pour l’inclusion financière

Une nouvelle application ayant pour objectif majeur l’inclusion financière a été présentée, mardi à Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Selon le promoteur de cette application, Olivier N’Guessan, ce nouveau produit est la résultante de plusieurs années d’expériences dans le secteur bancaire.

« Xikka money est un facilitateur des transactions financières en ligne via un objet digital connecté comme une tablette, un smartphone, un téléphone, un ordinateur portable », a expliqué M. N’Guessan .

Cette application, a-t-il poursuivi, favorise entre autres « l’inclusion financière, les transactions financières courantes, sert de relais entre la Banque et ses clients et favorise l’utilisation de services bancaires, le règlement des factures ».

Partenaire de cette offre, Philipe Attobra, Directeur général d’une compagne d’assurance, a salué cette « plateforme puissante et professionnelle ».

De son avis, il est nécessaire d’appuyer toutes les initiatives qui aux côtés de l’Etat font la promotion de l’inclusion financière qui passe par la gent féminine.

Le taux de bancarisation en Côte d’Ivoire est estimé à 16% et se situe à 34% avec les comptes «mobile money » .

Dans l’optique d’améliorer cette situation, plusieurs projets ont été lancés par le gouvernement ivoirien notamment la mise en place d’un Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d’Ivoire dont les activités ont été lancée en avril dernier.

Cet observatoire « répond à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir l’inclusion financière à travers l’amélioration continue de la qualité des produits financiers offerts au public ».

Il vise également à réduire les incompréhensions et la méfiance dans la relation entre le public et les Etablissements financiers que sont les banques, les assurances, les systèmes financiers décentralisés et la poste.