Lancement à Abidjan d’un site d’information financière et économique

Un site d’information financière et économique relatif à la Bourse dans les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a été lancé, vendredi, à Abidjan.Avec sa thématique bourse-finance, le site sikafinance.com ambitionne de permettre aux institutions, aux Fonds communs de placement (FCP), aux Sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) et aux investisseurs d’être mieux outillés pour investir à la Bourse et prendre de meilleures décisions pour une meilleure performance de leur portefeuille.

« Nous travaillons à développer la culture boursière économique et financière dans l’espace francophone de l’UEMOA. Nous avons également pour ambition d’attirer le maximum de nouveaux investisseurs nationaux comme internationaux à la bourse », a expliqué le promoteur de ce site, Daniel Aggré.

« Nous voulons mettre à jour nos utilisateurs sur les derniers mouvements des marchés afin de prendre les meilleures décisions et d’identifier les meilleures opportunités pour toujours être en avance sur les autres », a-t-il poursuivi, ajoutant que « nous couvrons les actions, les obligations, les devises, les fonds communs de placement, les taux d’intérêt et les événements du marché ».

Aminé par des journalistes et des analystes financiers, le site s’attèle à donner des informations «fiables» à ses utilisateurs, a conclu M. Aggré.