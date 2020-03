Lancement à Abidjan de Voix de paix, un mémorandum citoyen pour des élections apaisées

L’ONG ivoirienne Génération Innovante a lancé jeudi à Abidjan « Voix de paix », un mémorandum citoyen pour la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire, en vue des élections apaisées.Ce projet se veut un canal d’expression et une plateforme visant à recueillir les avis, les idées et les contributions des populations ivoiriennes afin de les porter devant les instances politiques et les organisations sociales du pays.

« Le climat politique est délétère, craintif et il faut agir maintenant », car « tout le monde est pessimiste » face à la présidentielle d’octobre 2020, a dit Israël Guebo, président de Génération Innovante, lors d’une conférence de presse à La Maison de l’entreprise à Abidjan.

« Notre objectif, c’est de porter les propositions, les idées, les souhaits auprès des autorités, des politiques, des acteurs de la société, pour donner la parole aux citoyens, faire entendre leurs voix sur les questions de la paix, et entre les populations elles-mêmes », a dit Israël Guebo.

Le mémorandum, dira-t-il, va se faire en trois étapes, la première qui est une contribution collective, la seconde, la synthèse et la troisième la diffusion. Les populations, quant à elles, devront remplir un formulaire via la plateforme électronique de Génération Innovante.

Ce formulaire va permettre aux citoyens de pouvoir renseigner selon leurs envies, leurs pensées, ce qu’ils veulent pour la paix, la réconciliation et les élections apaisées, a souligné le président de Génération Innovante, indiquant que le participant peut s’exprimer sous le couvert de l’anonymat.

La contribution collective durera jusqu’au 5 avril 2020, pendant un mois. Ensuite aura lieu la synthèse prévue sur deux semaines, faite par un Comité scientifique comprenant des acteurs de la société civile, qui produira un mémorandum devant être édité et rendu disponible début mai.

Une version électronique et physique du mémorandum devraient être faites entre mai et juillet, a-t-il poursuivi. Un mémorandum devrait être remis à tous les acteurs de la classe politique, « en Côte d’Ivoire ou à l’étranger, pour leur dire voici ce que les Ivoiriens veulent pour la paix, la réconciliation et les élections apaisées ».

L’initiative vise par ailleurs à amener les Ivoiriens, quelle que soit leur origine, à contribuer ensemble à donner de la voix à la paix en Côte d’Ivoire, leurs voix étant retranscrites à travers des mots pour être mis au service de la paix, a-t-il soutenu.

André Kanaté, conseiller technique, représentant la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, s’est félicité de ce projet qui « du point de vue de son déploiement rencontre le champ d’actions du ministère ».

Il a en outre salué une « action citoyenne qui vient comme un adjuvant à l’action du gouvernement», tout en appelant les Ivoiriens à s’associer à cette initiative visant à consolider la paix et la réconciliation dans le pays.