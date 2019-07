Lancement à Abidjan de la première édition de la Journée de l’Epargnant

Le Trésor public ivoirien a lancé, mardi à Abidjan, la première édition de la Journée de l’Epargnant dans le cadre de l’amélioration de la capacité de financement de l’Etat.Organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, à travers l’Agence comptable centrale des dépôts (ACCD), cette Journée qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de développement 2016-2020 du Trésor Public, a été officiellement lancée à Adjamé, la commune commerciale de la capitale économique ivoirienne.

Les objectifs de cette journée ont été expliqués aux opérateurs économiques, aux groupements et associations de jeunes et de femmes, aux leaders d’opinion et aux représentants de l’administration publique par la Directrice de la banque des dépôts du Trésor, Koffi Akissi Anthonie épouse Noël et Kouamé Haccandy Yves, Conseiller technique du Directeur général du Trésor.

A cette occasion, plusieurs produits du Trésor, notamment les Bons et Obligations ont été présentés aux populations d’Adjamé. Il en ressort que les Bons ont des maturités de 3 mois ; 6 mois ; 9 mois et 12 mois assorties respectivement de taux d’intérêts de 3,75%; 4,75% ; 4,85% et 5%.

Quant aux Obligations, elles sont sous deux formes : les obligations de 3 ans avec un taux d’intérêt de 7,25% l’an et celles de 5 ans avec un taux d’intérêt de 8,25% l’an.

Selon Mme Noël, ces taux sont les meilleurs sur le marché et les titres garantis à 100% par l’État de Côte d’Ivoire, ce qui implique que le risque pour le souscripteur de perdre son épargne est quasi inexistant.

En plus de l’accroissement du nombre de comptes d’épargne ouverts à la Banque des dépôts du Trésor public ainsi que le nombre de souscriptions aux Bons et Obligations du Trésor, la Journée de l’Epargnant vise également à améliorer le niveau de connaissance de la Banque et de ses produits auprès des populations, et rapprocher les services de la Banque des populations.