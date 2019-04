Lancement à Abidjan de Glovo, une application de livraison à la demande

Glovo, une application de la livraison à la demande a été lancée récemment à Abidjan (Côte d’Ivoire).« Fondée en 2015 à Barcelone, la start-up a depuis étendu ses opérations dans 3 régions (Europe, Amérique du Sud et Afrique). Le service est présent dans 23 pays et plus de 100 villes (dont Paris, Casablanca, Buenos Aires, Le Caire, Istanbul et Nairobi). Chaque mois, plus de quatre millions de commandes sont effectuées sur la plateforme, avec un temps de livraison ne dépassant pas les 32 minutes en moyenne », rapporte un communiqué de presse reçu mercredi à APA.

Le texte explique que le concept de Glovo repose sur une application mobile qui achète, récupère et livre tout ce qui est commandé au client. L’application Glovo propose à ses utilisateurs un large éventail de catégories de produits en tout genre.

« Nous sommes très enthousiastes de notre lancement en Côte d’Ivoire après le Maroc, l’Egypte et le Kenya. Cela renforce notre présence en Afrique et consolide la transformation que connaît le secteur de la livraison à la demande en Côte d’ivoire. Notre ambition est de mettre cette technologie à la disposition des abidjanais, en rendant la ville facilement accessible à tout le monde immédiatement tout en créant des opportunités économiques pour des milliers de Glovers, c’est-à-dire nos livreurs », a affirmé Oscar Pierre, PDG de Glovo.

Selon Carlos Silvan, responsable de l’expansion internationale de Glovo, « la rapidité de la livraison est l’un des atouts majeurs de Glovo et nous tenons à assurer nos clients que nous tiendrons cette promesse ».

Afin de garantir un délai de livraison optimal, la plateforme Glovo dispose d’un système algorithme de machine Learning qui calcule les trajets et attribue la commande au coursier le plus proche du lieu de saisi.

La startup espagnole propose une application multi-catégories et multiservices dite de deuxième génération (Gen 2), qui lui permet de maîtriser toute la chaîne de valeur à partir de la prise de la commande jusqu’à la livraison.

Les utilisateurs sont informés en temps réel de l’avancement de leur commande et peuvent grâce à une carte suivre le trajet de leur livreur.