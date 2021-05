L’ambassadeur du Tchad en Russie mis en examen pour corruption aux Etats-Unis

Le nouvel ambassadeur du Tchad en Russie, Mahamoud Adam Béchir fait l’objet d’une poursuite judiciaire aux Etats-Unis pour corruption et blanchiment d’argent. Son épouse et lui ont été mis en examen par les juridictions américaines

La procédure a été ouverte lundi par le département d’Etat américain de la justice. Le diplomate tchadien Mahamoud Adam Béchir est impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent et corruption, alors qu’il occupait la fonction d’ambassadeur du Tchad aux Etats-Unis. L’annonce a été faite par le département d’Etat américain de la justice.

D’après l’institution judiciaire, entre août 2009 et juillet 2014, l’ex-ambassadeur du Tchad aux Etats-Unis, et son ex adjoint, Youssouf Hamid Takane, ont exigé des pots-de-vin à la société canadienne Griffiths Energy. En contrepartie d’une aide pour entrer en possession des droits pétroliers au Tchad. Nouracham Bechir Niam, l’épouse de l’ambassadeur serait également impliquée dans le processus de transaction. Elle a également été mise en examen. Les documents confirment qu’elle a fourni des services de conseil à Griffiths Energy.

Il est également important de rappeler que l’actionnaire fondateur de la société canadienne, Naeem Tyab, a été arrêté en 2019 et a plaidé coupable à des accusations de corruption, rapporte le ministère de la Justice. Il reconnait également avoir conservé un produit criminel d’environ 27 millions de dollars.

Il faut rappeler que le Canada aussi poursuit les diplomates dans le cadre de cette affaire. Le pays voisin des Etats-Unis estime que les avoirs encaissés par les diplomates et leurs complices sont valorisés à plus de 34 millions de dollars

Le tchadien quant à lui est le nouvel ambassadeur du Tchad en Russie. Il a présenté ses lettres de créances le 18 mai 2021 à Vladmir Poutine.