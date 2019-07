Les Fennecs d’Algérie ont remporté, vendredi soir au Caire (Egypte), la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Egypte 2019), en battant les Lions du Sénégal par un but à zéro (1-0).Le Sénégal a perdu ainsi la 2e finale de son histoire en Can, après avoir été battu en 2002 au Mali par le Cameroun aux tirs au but (TAB 3-2).