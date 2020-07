L’Afrique du Sud pleure l’icône anti-apartheid Andrew Mlangeni

L’Afrique du Sud pleure l’un de ses combattants de la liberté, Andrew Mlangeni, qui est décédé des suites de douleurs abdominales dans un hôpital militaire de Pretoria, mardi soir, a déclaré la présidence de la République mercredi.Mlangeni, âgé de 95 ans, était l’une des icônes de la lutte et a été jugée lors du procès Rivonia, accusé de trahison aux côtés de Nelson Mandela et d’autres défunts héros de la lutte pour la liberté.

Jusqu’à sa mort, il était le dernier prisonnier de Rivonia encore en vie après avoir passé 26 ans à Robben Island avec Mandela suite à leur condamnation lors du procès pour trahison en 1964. Il a été membre du Parlement et a pris sa retraite à l’âge de 90 ans en 2014, ajoute la présidence.

Le président Cyril Ramaphosa a adressé ses « sincères condoléances » à la famille de Mlangeni : « Le décès d’Andrew Mekete Mlangeni marque la fin d’une histoire générationnelle et place notre avenir directement entre nos mains ».

Le président a ajouté : « Jusqu’à récemment (le jour de son anniversaire en juin), nous pouvions nous asseoir aux pieds de Baba Mlangeni et profiter de sa sagesse et de son engagement indéfectible (malgré son âge très avancé) en faveur d’une vie meilleure pour tous les Sud-Africains. La vie remarquable de Baba Mlangeni a été un exemple unique d’héroïsme et d’humilité chez une même personne et tout au long de sa vie, il est resté un exemple de leadership éthique et de souci de l’humanité dans notre propre pays et dans le monde ».

« Avec sa disparition en tant que dernier survivant de Rivonia, Baba Mlangeni a en effet passé le relais à ses compatriotes pour construire une Afrique du Sud qu’il a combattue pour libérer et reconstruire pendant notre régime démocratique. Il était un défenseur et un exemple des valeurs dont nous avons besoin pour construire une Afrique du Sud qui offre dignité et opportunités à tous et qui prend la place qui lui revient dans la communauté mondiale des nations », a rappelé le dirigeant sud-africain.