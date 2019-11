L’Afrique du Sud lance son plan directeur d’hydraulique et d’assainissement

Le gouvernement sud-africain a lancé, jeudi à Pretoria, son Plan directeur national de l’eau et de l’assainissement, conçu pour assurer une sécurité adéquate en matière d’approvisionnement d’eau dans le pays, a appris APA jeudi.Lindiwe Sisulu, ministre des Etablissements humains, de l’Eau et de l’Assainissement qui a lancé ledit plan, a expliqué qu’il comporte une série de mesures urgentes à prendre et à mettre en œuvre afin de « relever les défis systématiques et infrastructurels pour assurer un approvisionnement en eau continu et ininterrompu pour les communautés et les entreprises ».

Le plan énonce les priorités auxquelles le secteur de l’eau devra s’attaquer de 2019 à 2030, a souligné M. Sisulu, précisant que ces priorités ont été regroupées en deux sections, à savoir la gestion de l’eau et de l’assainissement, et l’environnement favorable.

Il a dit que le plan vise également à la disponibilité de l’eau et d’assurer aux investisseurs que l’Afrique du Sud est ouverte aux affaires et qu’elle dispose de ressources hydrauliques suffisantes nécessaires au développement des entreprises.

« Nous devons également offrir la même garantie à nos entreprises locales, grandes et petites, ainsi qu’à nos agriculteurs. C’est pour cette raison que nous lançons ce plan directeur aujourd’hui », a affirmé M. Sisulu.