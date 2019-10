L’Afrique du Sud et le Nigeria renforcent leurs liens économiques

L’Afrique du Sud et le Nigeria ont convenu de renforcer leurs échanges bilatéraux et d’augmenter le nombre de petites et moyennes entreprises (PME) nigérianes en Afrique du Sud, a annoncé jeudi à Pretoria le président Cyril Ramaphosa.M. Ramaphosa s’exprimait à Pretoria au terme de sa rencontre avec son homologue nigérian, Muhammadu Buhari.

Buhari est en visite d’Etat de trois jours dans la Nation Arc-en-ciel, environ un mois après que des attaques xénophobes contre des étrangers, y compris des Nigérians se sont calmées en Afrique du Sud.

Quelque 12 personnes sont mortes dans les violences, dont deux ressortissants étrangers et 10 Sud-africains. Aucun Nigérian ne figure parmi les victimes de ces incidents regrettables, a annoncé la police.

« Le Nigeria représente 64% du commerce total de l’Afrique du Sud (pour une valeur de quatre milliards de dollars US) dans la région ouest-africaine. Il est également l’un de nos plus importants partenaires commerciaux sur le continent », a déclaré Ramaphosa.