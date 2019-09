L’Afrique australe prête à tourner le dos au monde pour vendre son ivoire

L’Afrique australe semble prête à claquer la porte de la convention internationale sur la protection des espèces protégées (CITES) pour vendre ses stocks d’ivoire, contre l’avis du reste du monde et des défenseurs de la faune sauvage.

La bataille entre les deux camps a fait rage pendant la réunion de la CITES qui s’est achevée cette semaine à Genève.

A plusieurs reprises, les pays de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), qui accueillent l’essentiel des pachydermes de la planète, ont déposé des motions visant à lever l’embargo sur le commerce de l’ivoire pour, disent-ils, financer la protection de leurs éléphants.

Mais ils se sont heurtés à chaque fois à un refus catégorique des autres délégués des 180 pays présents.

Le ministre tanzanien de l’Environnement George Simbachawene a déploré, au nom des dix pays de la SADC, la victoire de « l’idéologie de la protection » au détriment d’une « stratégie de conservation progressiste, équitable, inclusive et scientifique ».

« Il est temps de nous interroger sur les bénéfices que nous retirons de notre appartenance à la CITES », a-t-il menacé.

« La CITES a depuis longtemps passé sa date de péremption », a raillé à son tour son collègue du Botswana, Onkokame Kitso Mokaila, « il faut réfléchir à autre chose ».

« Nous réévaluons notre adhésion », a dit lui aussi son homologue namibien Pohamba Shifeta, suggérant que la SADC pourrait se réunir d’ici à la fin de l’année pour en décider.

Au coeur de la querelle, il y a l’interdiction totale du commerce international de l’ivoire décrétée par la CITES en 1989 pour protéger les éléphants du fléau du braconnage.

– Payer la protection –

Le trafic d’ivoire, très prisé de la médecine asiatique pour ses vertus prétendûment curatives, provoque chaque année la mort de 40.000 pachydermes, pour l’essentiel africains.

Ces dix dernières années, leur population mondiale s’est rétrécie de 110.000 pour tomber à 415.000 spécimens, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Pas question donc pour la quasi-totalité des pays de la planète, occidentaux en tête, et les ONG de défense de la faune d’accepter la moindre entorse à l’embargo.

Les pays qui hébergent éléphants ou rhinocéros, eux aussi dans le viseur des braconniers pour leurs cornes, ne s’en satisfont plus.

Engluée dans la crise économique, l’Afrique australe veut vendre le stock d’ivoire prélevé sur ses animaux morts pour financer une politique de conservation dont elle n’a plus les moyens.

Le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa a évalué cette semaine à 600 millions de dollars la valeur des réserves de son pays, de la Namibie et du Botswana voisins.

Le « non » opposé à la quasi-unanimité, pays africains compris, à sa proposition à Genève l’a fait sortir de ses gonds.

« Les Européens ont laissé disparaître tous leurs animaux mais ils veulent imposer des règles à ceux qui ont réussi à protéger les leurs », a taclé M. Mnangagwa.

A l’inverse, les défenseurs de la faune sauvage ont applaudi des deux mains la décision prise de Genève.

– ‘On ne veut pas leur aide’ –

Une levée de l’interdiction « aurait augmenté les risques que font peser les braconniers et les trafiquants sur les populations d’éléphants », a souligné à l’AFP Mark Jones, de l’ONG Born Free.

En Afrique australe, le front du refus des associations comme la sienne agace de plus en plus.

Le ministre tanzanien Simbachawene a raillé cette semaine « les plaintes émues d’ONG qui disent à certains pays africains comment faire en échange de leur aide ». « Mais on n’a pas besoin de leur aide ! », a-t-il tranché.

Le différend ne se limite pas au seul commerce de l’ivoire.

Contre l’avis des mêmes pays africains, la CITES a aussi drastiquement limité à Genève les possibilités de vente des éléphants pour des zoos ou des parcs de loisirs.

Autre pomme de discorde, la chasse des espèces menacées.

Les ONG et les pays européens s’y opposent, alors que les pays d’Afrique australe la jugent nécessaire pour contrôler les populations d’animaux sauvages et limiter les menaces qu’elles font peser sur les populations et leurs récoltes.

Pour ces raisons, le Botswana vient justement de lever un moratoire sur la chasse aux éléphants en vigueur depuis 2014.

Au Zimbabwe, plus de 200 personnes ont été tuées par des animaux sauvages depuis cinq ans, a justifié à l’AFP le porte-parole des Parcs nationaux Tinashe Farawo.

« Il faut arrêter la sensiblerie », a résumé le ministre botswanais Mokaila, « il ne s’agit pas là que des éléphants et des rhinocéros, mais aussi du sort de (nos) économies ».