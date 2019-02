L’Afrique à l’honneur à la 5ème édition du Salon Halieutis

Plusieurs délégations africaines représentées par des Ministres chargés du secteur de la pêche ont pris part, le 20 février 2019 à Agadir, à l’ouverture de la 5ème édition du Salon Halieutis, une présence qui témoigne de la volonté d’identifier de nouvelles pistes de coopération dans le domaine halieutique entre le Maroc et les autres pays du continent.Le Salon Halieutis, auquel prennent part plus de 250 exposants d’une quarantaine de pays, propose jusqu’au 24 février un cycle de rencontres et de conférences autour de l’actualité, les enjeux et les perspectives du secteur dans un contexte où le développement durable de l’économie océanique est au centre des préoccupations.

Placée sour le thème « Les nouvelles technologies dans la pêche : pour une meilleure contribution halieutique dans l’économie bleue », cette manifestation met également l’accent sur les solutions innovantes susceptibles d’être mises en place par les opérateurs de la pêche maritime et de l’aquaculture.

Depuis son lancement, dans le cadre de la stratégie « Halieutis » de développement du secteur marocain de la pêche maritime, ce rendez-vous biennal incontournable en Afrique s’est imposé comme un carrefour d’échanges, de partenariats et de réflexions, constituant un cadre privilégié pour le dialogue entre professionnels.