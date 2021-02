L’affaire Sonko omniprésente dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais, parvenus ce jeudi à APA, traitent essentiellement de l’affaire Ousmane Sonko en mettant l’accent sur la plénière de vendredi qui doit acter la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko.Vox Populi est formel, « Ousmane Sonko va perdre son immunité ». La plénière convoquée ce vendredi va acter renseigne le journal, la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, qui marquera l’épilogue de cette procédure parlementaire.

Ainsi, « Ousmane Sonko (est) sur les pas de Khalifa Sall » soutient Sud Quotidien. Le journal fait une parallèle et indique que la vague d’arrestation des militants, sympathisants et autres souteneurs du leader de Pastef rappelle l’histoire de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall en 2017.

« De l’électricité dans l’air » annonce le journal L’AS qui se projette déjà sur la journée du vendredi où la plénière est convoquée à l’Assemblée nationale. « Levée de l’immunité de Sonko, un exercice à haut risque » entonne le journal qui informe que les militants de Pastef sont sur le pied de guerre.

Walf Quotidien craint « des lendemains troubles » et indique que « Frapp et Pastef Dakar menacent de marcher vers le Palais » alors que le « mouvement Yen a marre se prononce aujourd’hui ». Un cocktail explosif se dessine donc selon le journal, qui soutient que « cela n’augure rien de bon pour le pays. »

L’Observateur renseigne que « Adji Sarr est parée au combat ». La fille qui accuse Ousmane Sonko, leader du parti Pastef / les Patriotes va signer ce jeudi au Tribunal de Dakar sa première comparution devant le magistrat instructeur du 8ème cabinet. Et pour l’Observateur, « une rencontre secrète entre Adji Sarr et ses avocats a eu lieu pour peaufiner une stratégie de défense. »

Face à cette situation, EnQuête s’interroge. « Assiste-t-on à une crise de l’Etat de droit au Sénégal ? » se demande le journal avant de donner la parole à des spécialistes.

Le Soleil reste dans la campagne de vaccination contre la Covid-19 et annonce que « Macky Sall se vaccine aujourd’hui » dans l’après-midi au Palais de la république. Le quotidien national rappelle que 784.520 personnes prioritaires sont ciblées à Dakar.

En Sport, Record revient sur le tirage au sort de la Can U17 et informe que « les Lionceaux sont dans le groupe de la mort » avec le Mali, le Cameroun et l’Afrique du Sud. Stades titre sur les dernières rencontres des 8e de finale de la Ligue des champions en informant que le Real Madrid et Manchester City ont un pied en quart après leurs succès en déplacement respectivement devant Atalanta (0-1) et M’Gladbach (0-2).