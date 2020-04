LafargeHolcim, une société de cimenterie, offre des kits de prévention contre le Covid-19 à des populations à Abidjan

LafargeHolcim, une société de cimenterie, a, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, apporté son soutien aux populations de Vridi 3 à Port-Bouët et à celles de la Cité du Port à Treichville, deux communes situées dans le Sud d‘Abidjan.L’entreprise a mis, le 17 avril 2020, à disposition des responsables des différents quartiers une centaine de seaux équipés de robinets, 1 200 masques de protection réutilisables, ainsi que des cartons d’eau de javel, de gels hydroalcoliques, et de savons en liquide. Cette remise de dons a été l’occasion de sensibiliser les populations sur le respect scrupuleux des mesures barrières arrêtées par le Conseil national de sécurité (CNS), en matière de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Ce don de matériels de prévention s’inscrit dans le cadre de la continuité des actions RSE de cette société de cimenterie et vient en appui à l’initiative nationale visant à informer et sensibiliser les populations, sur la maladie à coronavirus.Il répond au besoin des populations en matériels de prévention contre le Covid-19. La société a par ailleurs exhorté ces habitants au lavage systématique des mains au savon et à l’eau, à l’utilisation du gel hydro-alcoolique, au port de masques et au respect de la distanciation pour casser la chaîne de contamination de la pandémie. A travers cet acte, la société de cimenterie affiche son engagement dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus en Côte d’Ivoire, et répond à l’appel du gouvernement ivoirien qui a invité les entreprises et les citoyens à faire preuve de solidarité en cette période difficile.La Côte d’Ivoire qui a enregistré son premier cas de Covid-19 le 11 mars 2020, compte à ce jour plus de 800 cas confirmés avec Abidjan, la capitale économique ivoirienne, comme épicentre de la pandémie.LafargeHolcim Côte d’Ivoire est une filiale du groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction.