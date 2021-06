L’accrochage de Sourou fragilise les relations entre le Tchad et la RCA

Le Tchad et la RCA, deux partenaires stratégiques de nouveau engagés dans une crise sécuritaire et diplomatique depuis le 30 mai 2021. Un accrochage entre les armées des deux pays a entrainé la mort de 6 soldats tchadiens

Suite à l’accrochage du 30 mai 2021, entre l’armée nationale tchadienne (ANT) et les forces centrafricaines, le Tchad a annoncé des représailles « c’est une agression des FACA avec des russes qui viennent sur notre sol pour tuer nos soldats. Cet acte ne restera pas impuni », a laissé entendre le gouverneur de la province Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo. Celui-ci ajoute que : « C’est une situation très grave. Le Tchad ne restera pas les bras croisés. Nous allons prendre toutes nos dispositions nécessaires. Ce matin, des drones sont venus sillonner notre espace aérien. ».

Les faits se sont déroulés dans la matinée du dimanche 30 mai, au poste de Sourou, un territoire tchadien à proximité de la frontière avec la RCA « Les assaillants lourdement armés ont tué un (01) soldat tchadien et ont blessés 5, et 5 (cinq) autres ont été enlevés pour être ensuite exécutés à Mbang du côté centrafricain » regrette le ministre tchadien des Affaires étrangères. Il fait savoir que c’est sur ordre du directeur général de la gendarmerie de la RCA que les autorités tchadiennes ont récupéré les dépouilles des cinq militaires enlevés et tués par l’armée centrafricaine. Le chef de la diplomatie tchadienne tient le gouvernement centrafricain entièrement responsable de cette : « agression caractérisée ».

De son côté, le gouvernement centrafricain parle d’un : « échange de tirs de part et d’autre » dans la poursuite des éléments de la CPC à la frontière centrafricano-tchadienne. La RCA souligne que ces échanges de tirs ont provoqué la mort des deux côtés.

Le ministre centrafricain de la communication Ange Maxime Kazagui, fait savoir que son pays est disposé à entamer dans un bref délai, toutes les actions de sécurisation des frontières communes avec le Tchad, dans l’intérêt des deux peuples. Il se rend disponible pour travailler avec la partie tchadienne pour préserver : « la paix et la sécurité chères aux deux gouvernements »

Bien que les deux pays entendent trouver des solutions par voie diplomatique, des dispositifs sécuritaires ont été renforcés le long de la frontière.